شكرا لقرائتكم أنباء عن موافقة فيفا التمديد للجنة الخماسية حتي 31 يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء قوية داخل اتحاد الكرة، عن وجود اتصالات بين مندوبي الفيفا واللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وتم خلال هذه الإتصالات التوصل الي اتفاق يقضي بتمديد عمل اللجنة حتي 31 يناير المقبل حيث ينتهي عمل اللجنة رسميا مساء اليوم 30 نوفمبر .

من ناحية أخرى ، وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه ليتم حل أزمة نادي الزمالك التي كانت تقلق الجماهير بعدم قدرة النادي علي قيد القائمة الأولى بعد التغيير الإدارى الذي حدث في النادي منذ الأمس.

وتواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق، ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد

ارسل اتحاد الكرة خطابين للاتحادين المغربي والتونسي يستعجل فيهما ارسال البطاقة الدولي للثنائي حميد أحداد وحموة المثلوثي ثنائي الزمالك الجديد.

قال مصدر باتحاد الكرة: "طلبنا سرعة إرسال البطاقتين حتى يتسنى للزمالك قيدهما خاصة أن آخر موعد للقيد الأفريقي مساء اليوم وتحديدًا بحلول الثانية عشر من منتصف الليل".

وكان الزمالك أنهى التعاقد مع المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي وقرر عودة حميد أحداد من الإعارة للرجاء المغربي.