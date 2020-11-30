شكرا لقرائتكم ننشر قائمة طلائع الجيش بالموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش اجراءات قيد القائمة الأولي لفريقه باتحاد الكرة بالإضافة لتسجيل الصفقات الجديدة لفريقه ، وتضم القائمة ، كلاً من : مصطفي جمال، حسن مجدي، توني جوميز، ابراهيما كونيه من حرس الحدود، عمرو مرعي، ناصر منسي، ايفونا مواليد 99 من بيراميدز، حسين السيد من الاهلي، اسلام محارب، احمد سالم 99 حارس مرمي من الجونه، اسلام جمال من الاتحاد، فى قائمة الموسم الجديد، لتضم القائمة بذلك 30 لاعبًا.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد إعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الإعارة موسماً من الجونة.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدي الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي إسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الأهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.