شكرا لقرائتكم عبد الخالق: المقاصة يسابق الزمن لحسم صفقات قوية للمنافسة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة بنادي المقاصة، عن أن النادي سيشهد إبرام عددا من الصفقات الجديدة خلال الأيام القادمة، بما يليق بطموحات النادي في المنافسة على المراكز الأولى في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وشدد على أن الإدارة الجديدة تسعى للانتهاء من الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الذي يليق بطموحات النادي ومسئوليه، مؤكدا أنه يعمل على إعادة المقاصة إلى سابق عهده وقت أن كان منافسا للأهلي والزمالك على المراكز الأولى بالدوري.

أوضح أن هناك تعاون مثمر مع إيهاب جلال الذي عاد لتدريب الفريق من أجل مساعدته في بناء فريق قوي خلال الموسم المقبل، وتحقيق نتائج قوية، والابتعاد عن تكرار سيناريو الموسم الماضي بعدما كان الفريق الفيومي مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

أضاف أنه سيكون هناك توازن في تعاقدات الفريق للموسم الجديد بين اللاعبين أصحاب السماء واللاعبين القادمين من دوري القسم واللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادي، بخلاف تطوير قطاع الناشئين، بخلاف المساهمة في إنشاء مشروع الألف محترف.