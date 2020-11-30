شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي يشيد بتلاحم القيادة والشعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الفريق الركن (م) محمد هلال سرور الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة عن فخره واعتزازه بيوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ،حيث تحيي دولة الامارات بكل الفخر والاعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار الذين ستظل أسماؤهم وتضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه، وتجسد دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة في هذا اليوم الوطني الكبير نموذجاً مميزاً للتلاحم بين القيادة والشعب، فهذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه مآثر الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية للذود عن حماه ضد المتربصين بأمنه وأمانه ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية.

وسيظل يوم الشهيد مناسبة لتنشئة الشباب على قيم التضحية والانتماء وحب الوطن، وتعزيز المعاني والقيم الجميلة في الأجيال القادمة وتذكيرهم بتضحيات الآباء والأجداد لأجل الوطن الغالي.