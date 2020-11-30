شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» مثيرة لخورفكان أمام حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب خورفكان تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه حتا، إلى فوز بـ3-2 في قمة القاع التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ليرفع خورفكان رصيده بعد هذه «الريمونتادا»، إلى 5 نقاط ويتقدم إلى المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة، وبقي في المركز الرابع عشر والأخير.

وسجل كيفن إسكندر هدفاً لحتا في الدقيقة 41، من تسديدة ذكية ساقطة خلف حارس خورفكان، وعزز موسوندا، تقدم حتا بهدف ثانٍ في الدقيقة 46، بعد تمريرة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الضيوف.

وقلص رامون لوبيز الفارق لخورفكان، بتسجيله هدفاً لفريقه في الدقيقة 75، مستفيداً من خطأ دفاعي للاعبي حتا، وتعادل برونو لخورفكان في الدقيقة 88، قبل أن يسجل رامون هدفه الشخصي الثاني، والثالث للضيوف في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

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