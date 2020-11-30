الشارقة يتعادل مع شباب الأهلي 1-1

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل الشارقة مع ضيفه شباب الأهلي 1-1 في قمة مباريات المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي التي جاءت نتيجتها عادلة، ليفقد «الملك» نقطتين جديدتين بعدما كان تعادل مع خورفكان في الجولة الماضية.

وبقي الشارقة في المركز الأول برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الجزيرة الثاني، في حين رفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة.

وافتتح الشارقة التسجيل في الدقيقة 30 بعدما تعرض البرازيلي ويلتون للعرقلة من حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها البرازيلي كورنادو بنجاح، ليسجل هدفه الثامن هذا الموسم، منها خمسة أهداف من ركلات جزاء.

وعادل شباب الأهلي النتيجة في الدقيقة 69 عبر تسديدة زاحفة من المدافع يوسف جابر.

وصعد الجزيرة إلى المركز الثاني مؤقتاً، بفوزه الكبير على مضيفه الفجيرة 3-0.

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