شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: بحب أغنية 11 راجل فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن أكثر الأغانى الجماهيرية التى يحب أن يسمعها من عشاق القلعة الحمراء، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "معكم منى الشاذلى": "11 راجل فى الملعب" أكثر أغنية أحبها من الجماهير، ومن أكثر المواقف المحرجة التى تعرضت لها عندما كنت خارج من باب النادى وواخد الشنطة وهما بيحطوا خرسانة وفى بلاعة كبيرة متغطية، قولت هدوس عليها عشان أعدى وفجأة وقعت والمشكلة ان قبلها وانا ماشي واحد قالى خلى بالك يا كابتن مالناش غيرك وبعدها وقعت على طول.

أضاف: عندى أدم 9 سنين ومالك 5 سنين، وبيقولوى يا شناوى بدون ألقاب، خاصة مالك، لا أجبرهم تمامًا على مشاهدة المباريات أو متابعة الكرة ولكنهم اتفرجوا على المباراة النهائية واتبسطوا جداً.

فى سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.