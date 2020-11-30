شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك حبايب.. هل تبدأ مرحلة جديدة فى علاقة القطبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك بعودة العلاقات الجميلة مع الأهلى واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. وقال أحمد البكرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "علاقتنا مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وباقى الأندية ستكون علاقة عنوانها الاحترام والتقدير".

وتابع أحمد البكرى: "أهنئ الأهلى على الفوز بدورى أبطال أفريقيا، وبالتأكيد نرحب بعودة العلاقة الجميلة مع القطب الآخر للكرة المصرية فليس هناك ما يعكر صفو العلاقة بين الناديين الكبيرين".

وفى شأن متصل، أصدرت إدارة الأهلى، بيانا تشجب فيه أى تصرف خارج أو تجاوز فى حق أى عنصر من عناصر اللعبة، وأنها ترفض التعصب الكروى.