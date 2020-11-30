شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يحكى موقفا طريفا مع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، على قوة قطبي الكرة المصرية ودورهم الكبير في بناء كيان للكرة المصرية، وقال وليد، في تصريحات إذاعية: الزمالك فريق كبير ولابد أن يعلم الجميع أنه بدون الاهلي والزمالك لما كان هناك كرة قدم في مصر، الأبيض قطب كبير بالكرة المصرية.
وكشف: لي موقف سابق مع عمرو دياب، تحدثت معه مازحًا قبل ذلك وأبلغته بأنه "رقم واحد في الغناء" فلما لا ينتمي لنا ويكون مشجعا للنادي رقم واحد في مصر.
أاشار صلاح الدين إلى أن دياب أبلغه "مازحا" بحبه الشديد للزمالك ورغبته في التواجد مع الفريق صاحب البطولات الأقل للشد من أزره.
وتابع موهبة الأهلي كلماته مشيدًا باللجنة التي تم تعيينها بالزمالك بالأمس، مؤكدًا أن الأبيض يحتاج لضم بعض الصفقات، مهاجم ومدافع ولاعب وسط بجانب طارق حامد
وتسلمت اللجنة الجديدة برئاسة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، مهام عملها اليوم، الاثنين، وستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.
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