شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى لـ الحياة اليوم: نادى الزمالك لن ينهار بوقف مجلس مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعى، لاعب الزمالك الأسبق، أن كيان نادى الزمالك كبير جدًا، ولن ينهار بعد التغييرات الأخيرة، بوقف مجلس مرتضى منصور، بسبب المخالفات المالية.

واستنكر مرعى، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يذاع عبر قناة الحياة، وصف وقف مجلس إدارة نادى الزمالك بـ"المؤامرة"، متابعًا: "لا يوجد محاولات لهدم نادى الزمالك ومن مصلحة الكرة المصرية وجود فرق قوية، ولمصلحة من يتم هدم نادى الزمالك كما يشاع؟".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج إلى مدافع قوى وعلى مستوى عال جدا في الفترة المقبلة، وسيعمل الزمالك في المباريات المقبلة على تدارك الأخطاء التي أبعدته عن التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، للتتويج ببطولة كأس مصر والبطولات الأخرى محليا وأفريقيا.

وأشاد عصام مرعى، باختيارات اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، قائلا: "اللجنة على مستوى عالٍ جدا وعلى رأسها المستشار أحمد البكرى، بجانب اختيارات لجنة الكرة المتميزين والذى لكل منهم بصمة خاصة على المستوى الإدارى والفنى".