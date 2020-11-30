شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يدرس الابتعاد عن الإدارة فى بيراميدز والانتقال للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس هانى سعيد المدير الرياضى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الابتعاد عن مجال الإدارة، والانتقال للعمل فى مجال التدريب، خاصة بعدما تولى قيادة الفريق خلال فترة رحيل الكرواتى أنتى تشاتشيتش عن القيادة الفنية وقبل التعاقد مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا.

وكشف مصدر مقرب من هانى سعيد، إنه يدرس بقوة الابتعاد عن منصب المدير الرياضى لفريق بيراميدز، والانضمام للجهاز المعاون للخواجة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، ويتولى منصب المدرب العام مع محمود فتح الله.

وكانت نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز، جاءت سلبية من فيروس كورونا، إلا أنه يستمر اللاعب فى الغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، لحين الخضوع لمسحة طبية أخرى بعد 4 أيام، للتأكد من سلامته بشكل كامل قبل العودة للتدريب ومخالطة باقى زملائه.

كما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها فريق بيراميدز أمس، الأحد، بعد مواجهة سموحة وديًا، سلبية لجميع اللاعبين، فى الوقت الذى ما زال على جبر مدافع بيراميدز يغيب عن فريقه بسبب الإصابة بالفيروس.

واتفق الجهاز الإداري بنادي بيراميدز على خوض فريق الكرة لمباراة ودية ثالثة في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام نادي أهلي بني غازي الليبي على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في الخامسة مساء.

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز يواجه الإنتاج الحربي في بداية مشواره بالدوري الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبي في دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.