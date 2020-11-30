شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: اللجنة الحالية للزمالك أسماء كبير قادرة على استقرار النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن أحمد سليمان، نجم الزمالك وعضو مجلس الإدارة الأسبق، إنه يهمه استقرار نادي الزمالك رغم وجود شخص غير مرغوب فيه، وهدفي الأساسي هو مصلحة الزمالك.

أكد الكابتن أحمد سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن استقرار نادي الزمالك خط أحمر للجميع، لافتاً إلى أن الدولة رأت أن النادي به أخطاء.

وتابع: "اللجنة الحالية هما قضاة كبار وأسماء كبير من رموز نادي الزمالك مما يدل على استقرار النادى خلال الفترة المقبلة"، مردفا: "ولو أنا مسؤول عن الزمالك استطيع أن أجلب الملايين، ولو مش قادر اجيب فلوس الزمالك يبقى لازم اخد جنب، ونادي الزمالك يقدر يجيب فلوس كتير باسمه وتسويقه".