الشناوي: "الحاج" أفشة خطف النهائي.. والكُرة والمرمى أصدقائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي زميله محمد مجدي "أفشة" نجح في خطف المباراة النهائية لدوري الأبطال بفضل الهدف الذي سجله في الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك (2-1) في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن سجل أفشة هدف البطولة في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية.

وفي حوار مع برنامج "معكم منى الشاذلي" قال الشناوي ضاحكاً:"أنادي محمد مجدي بالحاج أفشة، أراه دائماً رجل كبير في السن، وأسأله عن أحفاده رغم أنه لم يتزوج بعد".

وأضاف حارس الأهلي :"أفشة لاعب ملتزم للغاية ورزين وخلوق، لكن لا أعلم لماذا صورته دائماً وكأنه رجل كبير، أحب مداعبته بهذا الأمر، لكني تحدثت معه قبل المباراة وطالبته بألا يقلق من أول نهائي يخوضه".

وتابع الشناوي :"قلت لأفشة أن يلعب على طبيعته ويؤدي كما يفعل في أي مباراة أخرى، ويعود للخلف من أجل استلام الكرة دون مخاوف، وفي النهاية وفقه الله بالهدف".

وأردف حارس الأهلي :"أفشة خطف المباراة واللقب بهذا الهدف، لم نصدق تسجيل الهدف في هذا التوقيت، قلت قبلها بدقائق للاعبين أن الذي سيسجل الهدف سيتوج باللقب".

وعن علاقته بكرة القدم أتم الشناوي :"أعتبر القائمان والعارضة أصدقائي، يُساعدوني على التصدي، وكذلك كرة القدم صديقتي وتساعدني، إذا تعاليت عليها تعالت عليّ".