القيعي: هدف قفشة "قرار عجيب" على غرار أبو تريكة في الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يري عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات أن هدف محمد مجدي "قفشة" في الزمالك جاء شبيهاً بهدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي التونسي عام 2006 . وفاز الأهلي على الزمالك 2-1 في مباراة نهائي القرن التي أقيمت الجمعة الماضية على ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال القيعي لقناة الأهلي :" هدف قفشة منذ استلامه للكرة قرار عجيب ذكرني بقرار أبو تريكة العجيب في هدف الصفاقسي". وفاز الأهلي على الصفاقسي التونسي بهدف سجله أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة من مواجهة الصفاقسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006. وأنهى " هدف في وقت قاتل مثل هدف قفشة بمثابة قاضية له طعم أخر ومعنى أخر".

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