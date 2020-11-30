محمد الشناوي يوجه رسالة للزمالك بعد خسارة نهائي أفريقيا

وجه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة الأخير في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل

هدف.

وقال الشناوي خلال تصريحات تليفزيونية، " أريد أن أوجه رسالة للزمالك، بأنهم قدموا مباراة قوية، ولكن هذه كرة القدم، لقد فزتم علينا في الدوري وفزنا في النهائي".

وأضاف " يجب أن نفتخر بأن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من مصر".

وأردف " الوقت بدل الضائع في النهائي مر كأنه مباراة أخرى، وحينما جاء الحكم ليشهر البطاقة الصفراء لي، قولت لنفسي فليأت".

يذكر ان الاهلي سيواجه نهضة البركان المغربي في السوبر الافريقي في العاشر من شهر ديسمبر في القاهرة.