اتحاد الكرة يوافق على جدولة ديون القيد في الزمالك

وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على جدولة ديون الزمالك المتعلقة بقيد اللاعبين والبالغة 30 مليون جنيه. تواجد وفد إداري من الزمالك في مقر اتحاد الكرة من أجل إنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى بالفريق.

ورفع الزمالك من قائمته الثلاثي حمدي النقاز وكاسونجو وخالد لو طيب، على أن يتم حسم مصير معروف يوسف خلال الأيام المقبلة.

وبذلك تصبح قائمة الأجانب في الزمالك تضم 5 لاعبين وهم: فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، محمد اوناجم، حمزة المثلوثي، حميد أحداد ارسل

اتحاد الكرة خطابين للاتحادين المغربي والتونسي يستعجل فيهما ارسال البطاقة الدولي للثنائي حميد احداد وحموة المثلوثي ثنائي الزمالك الجديد.

قال مصدر باتحاد الكرة: "طلبنا سرعة ارسال البطاقتين حتى يتسنى للزمالك قيدهما خاصة وأن اخر موعد للقيد الأفريقي مساء اليوم وتحديدا بحلول الثانية عشر من منتصف الليل".

وكان الزمالك أنهى التعاقد مع المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي وقرر عودة حميد احداد من الإعارة للرجاء المغربي. استقر الجهاز الفني

لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش المقرر له غدا في نصف نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة كل من :

حراسة المرمى : محمود جنش - محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - سيف جعفر - حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - كريم بامبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم : أسامة فيصل - مصطفى محمد