الزمالك يوافق علي اعارة ثنائي 99 الي مصر المقاصة

وافق نادي الزمالك على إعارة ثنائي فريق 1999 يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى نادي مصر المقاصة لمدة موسم، بالإضافة إلى الموافقة على إعارة يوسف أسامة نبية لاعب فريق الناشئين مواليد 2000 بالنادي إلىنادي أسوان.
وتضمن العقد بين نادي الزمالك وناديي مصر المقاصة وأسوان الاتفاق الحصول على مبلغ 200 ألف جنية في حالة مشاركة أي لاعب من الثلاثي فيمواجهة الزمالك خلال المواجهات المحلية والعربية والقارية، وكذلك المباريات الودية.
على صعيد آخر، وافق نادي الزمالك على طلب أحمد موسى "كابوريا" لاعب الفريق على فسخ عقده مع النادي بالتراضي في مقابل دفع مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.. وتمنى النادي التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.
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