رسميًا.. المقاولون العرب يضم أحمد كابوريا

أعلن نادي المقاولون العرب، عن ضم أحمد كابوريا لاعب الزمالك السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم مسؤولو النادي إجراءات ضم اللاعب لمدة ٣ سنوات، بعدما حصل على توقيعه خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لضمه.

وتعاقد المقاولون العرب أبرم المقاولون العرب، حتى الآن مع التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، وكابوريا لاعب الزمالك وباسم علي لاعب الأهلي السابق، وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.

في نفس السياق أتم مسؤولو نادي المقاولون العرب صفقة ضم باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

ورحل باسم علي نهائيًا عن الأهلي، و تم الاستغناء عنه، والرحيل بشكل مجاني للمقاولون.

كان المقاولون أبدوا رغبتهم بضم ظهير أيمن خلال الفترة الماضية، وبدأ مسؤولو النادي بالتواصل مع باسم علي من أجل الإنضمام للفريق، ولتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد الكروي، والمنافسة على المربع الذهبي بالدوري بالإضافة للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية.

على الجانب الآخر، أنهى مسؤولو نادي المقاولون العرب، إتفاقهم مع الإسماعيلي بشأن ضم حمدي زكي لاعب الدراويش.

وأتم المقاولون العرب ضم حمدي زكي لصفوف الفريق، بصيغة بيع نهائي، من أجل تعزيز صفوف ذئاب الجبل، استعدادا للموسم الجديد والكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، لتعزيز خط هجوم ذئاب الجبل، خاصة، بعد ابتعاد شكري نجيب عن الصورة وصعوبة عودته بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع المقاولون، وقدم موسم جيد مع الفريق.

في سياق متصل، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفدرالية .

وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي إستقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضرية البداية بالبطولة الأفريقية، كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق.