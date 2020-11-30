اشرف صبحي يشهد تتويج وزارة النقل بدوري الوزارات الأول

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رفقه وزير النقل الفريق كامل الوزير ووزير الإنتاج الحربي اللواء مهندس محمد احمد مرسي والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري بالقوات المسلحة وحسني غندر رئيس الإتحاد الرياضي العام والنجم أحمد حسن والنجم أحمد سمير ولفيف من قيادات الوزارات ، تتويج وزارة النقل بدوري الوزارات الأول في خماسيات كرة القدم ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب ".

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا الدوري يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة .

وشهدت المباراة النهائية حصول فريق وزارة النقل علي المركز الأول بعد فوزه علي فريق وزارة الثقافة بهدف نظيف ، وحصول فريق وزارة المالية علي المركز الثالث بعد تغله علي وزارة التموين بركلات الترجيح بنتيجة بثلاثة أهداف لهدفين .

وفي تنس الطاولة سيدات ، فازت وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول ، والإنتاج الحربي بالمركز الثاني ، والثالث لوزارة المالية .

يذكر أن الدوري أقيم في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية

للتعصب ".أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا الدوري يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة .وشهدت المباراة النهائية حصول فريق وزارة النقل علي المركز الأول بعد فوزه علي فريق وزارة الثقافة بهدف نظيف ، وحصول فريق وزارة المالية علي المركز الثالث بعد تغله علي وزارة التموين بركلات الترجيح بنتيجة بثلاثة أهداف لهدفين .وفي تنس الطاولة سيدات ، فازت وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول ، والإنتاج الحربي بالمركز الثاني ، والثالث لوزارة المالية .يذكر أن الدوري أقيم في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري ، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .

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