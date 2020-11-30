بادجي يقترب من الانضمام الي اميان الفرنسي بعد رحيله عن الاهلي

اقترب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل إلى أميان الفرنسيالذي يلعب بدوري الدرجة الثانية. وتوصل بادجي لاتفاق نهائي مع إدارة الأهلي بالرحيل في الموسم الجديد بعد أن رفع اسمه من قائمة الفريق.
ولم يتم قيد بادجي في القائمة الأولى للأهلي في الموسم الجديد.
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