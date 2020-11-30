تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا في مواجهة وستهام بالدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لاستون فيلا الانجليزي عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً علي وستهام ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسياً ضمن تشكيلة استون فيلا التي جاءت علي النحو التالي:

مارتينيز، كونسا، كاش، مينجز، تارجيت، ماكجنين، دوجلاس لويز، هوريهان،

واتكينز، محمود تريزيجيه، جريليتش.

بينما يجلس أحمد المجمد نجم المنتخب الوطني علي مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

ويخوض استون فيلا هذا اللقاء وهو يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد خمسة عشر نقطة.