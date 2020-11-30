شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطبق اليوم الكامل على إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي مكثف، لامام عاشور، لاعب وسط الفريق.

ويغيب عاشور، عن المشاركة مع الزمالك، في المباراتين المقبلتين بسبب إيقافه.

ويتضمن البرنامج التدريب، أداء عاشور، المران على فترتين، بنظام اليوم الكامل، على ان تتضمن الفقرة الاولي، التدريبات العادية مع الفريق، والثانية، أداء بعض التقويات في الفترة الأخرى، داخل صالة الجيمانزيوم بالنادي.