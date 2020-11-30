شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يوضح موقف «المثلوثى» و«أحداد» من القائمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، انه في حالة تأخر بطاقتى الدولى التونسى حمزة المثلوثى، والدولى المغربى حميد أحداد، وعدم قدرة الجهاز الإدارى على قيدهم في الوقت الحالى، سيتم قيدهم في يناير المقبل وهذا الأمر لن يمثل أزمة للفريق.

وشدد المصدر على ان تأخر وصول بطاقتى اللاعبين، لم يشكل قلقا على فريق الكرة، حيث ان كل ما في الأمر ان اللاعبان سيغيبان عن دور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا، أمام فريق غزالة التشادى، ثم سيتم قيدهم في فترة القيد الثانية في يناير المقبل.