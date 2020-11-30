شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر، غدًا الثلاثاء. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء على ستاد السويس الجديد، في إطار نصف نهائي كأس مصر، حيث تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.