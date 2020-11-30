شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لحسم موعد عودة عبد الشافي لمباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يجري محمد عبد الشافي، الظهير الايسر، للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اشعة جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وغاب عبد الشافي، عن المشاركة مع الزمالك، طوال الفترة المنقضية، بسبب تعرضه لكسر في الترقوة، خلال مشاركته امام الأهلي، في المباراة قبل الأخيرة.
ويؤدي عبد الشافي، برنامج تأهيلي، تحت اشراف الدكتور عمرو المطراوي، اخصائي العلاج الطبيعي في النادي.
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