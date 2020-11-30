شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عمر السعيد مهاجم الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت اصابة عمر السعيد، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع لعينة رابيد تيست، التي خضع لها الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة نظيره طلائع الجيش.

وكان الزمالك قد خضع لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي أثبت إصابة عمر السعيد بالفيروس، وجرى عزل اللاعب ومنحه البروتوكول الطبي اللازم للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، في الدور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على ارض ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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