شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى يقرر الأبقاء على «لوف» في قيادة الماكينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، استمرار المدير الفني للمنتخب الأول، يواخيم لوف، في منصبه، حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021، وأكد اتحاد الكرة، أن المدرب الفائز بلقب كأس العالم لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة، بعد المحادثات التي جرت اليوم الإثنين.



وأثيرت تكهنات حول اقتراب رحيل لوف، عن منصبه عقب الهزيمة القاسية أمام إسبانيا، بستة أهداف دون مقابل، في دوري الأمم الأوروبية، في وقت سابق من الشهر الجاري، وتم مطالبة لوف بتحليل مسيرة الفريق في العامين الأخيرين منذ الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الجمعة.



ويستعد لوف لإعداد فريقه للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بداية من مارس المقبل، بجانب بطولة يورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل، بسبب جائحة كورونا.

ويمتد عقد لوف مع المنتخب الألماني حتى مونديال قطر.