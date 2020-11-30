شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعاقد مع باسم علي و«كابوريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، تعاقدهم بشكل رسمى مع باسم على ظهير أيمن الأهلى السابق، والذى اعلن مسؤولو الاهلى ان اللاعب خارج حساباتهم بعد انتهاء إعارته لنادى الجونة، وأحمد موسى كابوريا صانع ألعاب الزمالك السابق، وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به من القلعة البيضاء، الذي انتهت اعارته لفريق طلائع الجيش.

وتعاقد المقاولون العرب، مع اللاعبان لمدة موسمان، في صفقة انتقال حر، بعد استغناء قطبى الكرة المصرية عنهما خلال الساعات الماضية.

وتعاقد المقاولون مع 9 صفقات حتى الآن خلال الميركاتو الجارى وهم، التونسيان، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، وأحمد داودا، أحمد عبدالعزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى وأحمد كابوريا.