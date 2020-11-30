شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لا بديل عن الفوز على شاختار ووضع هازارد معقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على ضرورة الفوز ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا، لحسم العبور لثمن النهائي.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، «الأمر بين أيدينا من أجل التأهل لثمن النهائي، وغدا نهائي آخر، وتتبقى مباراتين، وبالتأكيد مباراة الغد هي الأهم لأنها يمكن أن تأخذنا إلى مرحلة أخرى».

وبسؤاله عن اصابة هازارد، قال، «إصابة هازارد؟ أحيانا تحدث الإصابات وعلينا أن نقبلها، وهو قوي ولا شك لدي في ذلك، وفي الآونة الأخيرة مر بأوقات عصيبة، وسنساعده على التعافي قريبا، وضع هازارد معقد، ونتطلع لرؤيته معنا، وعلينا قبول هذا الموقف، فهو لم يتعرض لمثل هذه الإصابات في مسيرته، ولديه الآن المزيد، وبالتأكيد سيعود أقوى، لدينا إصابات، والاستعدادات مختلفة وكل شيء مؤثر، ولن نفقد أبدا الرغبة، ويعرف اللاعبون أين هم وما هو ريال مدريد، وحين نلعب مباراة سيئة لا أربطها بالرغبة فهذا شيء آخر».

وأضاف، «بالنسبة لي الامور الأن ليست اصعب من الولاية الأولى، لقد مررنا دائما بلحظات صعبة، لكننا نتغلب عليها دائما وهذا هو الشيء المهم».