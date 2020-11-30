شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقترب من ضم صالح جمعة لاعب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب نادي سموحة في التعاقد مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، و أكد مصدر مسئول أن فرج عامر رئيس النادي يرغب فى ضم اللاعب لتعويض ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي،

وقام النادي الأهلي بفسخ عقد اللاعب صالح جمعة، بالتراضي، وذلك عقب الجلسة التي عقدها اليوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع عبدالرحمن مجدي، وكيل اللاعب، لمناقشة مصيره مع الفريق الأول.

ويمتلك صالح جمعة أكثر من عرض محلي، خلال الفترة الحالية، وتتم دراسة العروض مع وكيله للبت فيها قبل غلق فترة القيد في الأندية.



كان صالح جمعة تلقى عرضاً من الاتحاد السكندري لضمه أيضاً، إلا أن وجهة اللاعب تقترب من سموحة.