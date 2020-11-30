شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يقترب من الرحيل إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي لكرة القدم من الانتقال إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل، وكثفت إدارة نادي بيراميدز اتصالاتها مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ووافق موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، على رحيل أحمد الشيخ لاعب الأهلي سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، كان أحمد الشيخ رفض فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب الشيخ الرحيل على سبيل البيع النهائى.

وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى اتحاد الكرة، لم تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدا الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏