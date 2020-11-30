عبد الحفيظ يشكر طبيب الأهلى على جهده وإخلاصه بعد قبول استقالته

وقال عبد الحفيظ إن هناك ظروفًا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب إعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة، ولكن تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة، خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس.

وأضاف مدير الكرة أن الدكتور خالد محمود من الكفاءات المتميزة، وبذل جهدًا كبيرًا خلال فترة عمله بالأهلي، وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وتعامل بمبدأ النادي الأهلي وسط تلك الظروف.

ووجه عبد الحفيظ الشكر باسم الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة فريق الكرة إلى الدكتور خالد محمود، على جهده وعطائه خلال الفترة الماضية، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.