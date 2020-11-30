شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: أتمنى تبادل الزيارات مع الزمالك بعد الكأس لعودة العلاقات الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه كان يخشى من خسارة الفريق الأحمر للقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، وقال القيعى فى تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: كنت أخشى أن نخسر اللقب الأفريقى للنهائى الثالث على التوالى كان الأمر سيكون صعبًا للغاية، ولكن لهم الأقوال ولنا الأفعال، هناك أوقات المعلق الرياضى يستشعر الحدث، وهو ما كان من جانب عصام الشوالى، عندما قال هل تكون القاضية؟..قبل تسديدة محمد مجدى قفشة التى جاء من خلالها الهدف الثانى للأهلى بشباك الزمالك.

أضاف: هى قاضية فى توقيتها، الهدف المبكر الذى سجلناه أثر على مجريات المباراة، لكن الهدف فى النهاية يكون ضربة قاضية فعلاً.

واصل: بيان الأهلى كان مثالياً وما أجمل أن تتواضع وقت الانتصار والمكسب ودعوة للعلاقات القوية مع الزمالك، وهو ما رحب به المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، وللعودة للشكل المثالى السابق بين القطبين أتمنى أن نرى زيارات متبادلة بين الأهلى والزمالك بعد كأس مصر، يجب أن نرجع إلى الوضع السابق وما كان، ونمد إيدنا لإيد بعض ونقول مبروك وهارد لك.

فى سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.