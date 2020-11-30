شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح العندليب وتعليمات باتشيكو الأبرز فى مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى الزمالك استعداداته اليوم الأثنين بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لمباراة الغد أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، وشهدت تدريبات الزمالك حالة من الجدية والرغبة فى مصالحة الجماهير من قبل اللاعبين بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة الذى جمع القطبين يوم الجمعة الماضية، كما شهدت التدريبات تواجد عبد الحليم على مدير الكرة الجديد للفريق، والذى ظهر يمنح مصطفى محمد بعض النصائح على هامش التدريبات.



التدريبات



الزمالك



باتشيكو



جانب من المران



شيكابالا



طارق حامد وامام عاشور



محمود علاء



مدحت عبد الهادى



مران الزمالك



مصطفى محمد وعبد الحليم على

وأعلن باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الغد امام طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر، وضمت القائمة كلاً من محمود جنش، محمد أبو جبل، حازم إمام، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، كريم بامبو، محمد عواد، محمد عبد الغنى، طارق حامد، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمود علاء، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو .

على صعيد متصل، عقد أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك اجتماعًا مع محمد صبحى حارس مرمى الفريق بناءً علي طلب الأخير للحديث حول مشاركته فى المباريات وكذلك العروض التى تلقاها مؤخرًا .

جاءت الجلسة بعد عقب مران الفريق اليوم والذي حضره أيمن يونس وعبد الحليم علي مدير الكرة في أول أيام استلام عملهم رسميًا بعد تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى المكلفة بإدارة النادى خلفا لمجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

ويحاول محمد صبحى الخروج على سبيل الإعارة على أقل تقدير لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه نظرا لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى على أمل الإنضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المشارك بأولمبياد طوكيو 2021 .

من ناحية أخرى عقد عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد لنادي الزمالك جلسة مع جايمي باتشكيو المدير الفني للزمالك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين، والذى يأتى استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في بطولة كأس مصر، وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كل الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك.