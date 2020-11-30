الامارات | الوصل يزيد معاناة عجمان.. ويهزمه في «4 دقائق»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد فريق الوصل من معاناة مضيفه عجمان، ولقنه خسارة جديدة، هي السادسة في مشواره هذا الموسم، بنتيجة 3-2، اليوم الإثنين، على ملعب راشد بن سعيد، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

ولم يشفع لأصحاب الأرض تقدمهم أولاً عن طريق الغامبي، أبوبكر تراولي «30»، ليرد الوصل بثلاثة أهداف خلال أربعة دقائق فقط، إذ تمكن نيكولاس أوروز، من إدراك التعادل، «38»، وتبعه فيغويريدو بتسجيل الهدف الثاني، «40»، ثم أضاف علي صالح الهدف الثالث «42»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة، وفي الشوط الثاني، قلص البديل حميد عبدالله النتيجة، بإضافة الهدف الثاني «50». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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