كافاني يعتذر عن العبارة العنصرية: آخر شيء أردت فعله هو الإساءة إلى أحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

قدّم مهاجم ​مانشستر يونايتد​، ​إدينسون كافاني​ إعتذاره عن العبارة العنصرية التي كتبها عبر حسابه بموقع "إنستغرام" بعد الفوز على ​ساوثامبتون​ 3-2 الأحد بالمرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وعقب اللقاء قام أحد أصدقاء كافاني بتهنئته على أدائه المميز ليرد المهاجم "شكراً نيغريتو (الزنجي القزم)".

وكشفت صحيفة "ميرور"، أن الاتحاد الإنكليزي ينوي فتح تحقيق بسبب كلمة "نيغريتو" ودلالتها العنصرية.

وبعد حذفه المنشور صرح كافاني لصحيفة "إندبندنت" الإنكليزية: "المنشور الذي كتبته أمس بعد المباراة كان المقصود منه تحية لطيفة لصديق، وشكره على تهنئته لي بعد اللقاء".

وأضاف: "آخر شيء أردت فعله هو الإساءة إلى أحد، أنا أعارض العنصرية تماماً، وحذفت المنشور بمجرد أن اتضح لي أنه يمكن تفسيرها بشكل مختلف، أود أن أعتذر بصدق عن ذلك الأمر".