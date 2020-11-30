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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرابار تدخل التاريخ بعد تعيينها حكماً للقاء يوفنتوس ودينامو كييف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم( اليويفا ) عن تعيين الفرنسية ستيفاني فرابار حكماً لمباراة يوفنتوس الايطالي ودينامو كييف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.
وادارت فرابار نهائي كأس السوبر الأوروبي في آب 2019 بين ليفربول وتشيلسي، والذي انتهى لصالح الريدز بركلات الترجيح، وكانت أول أنثى تقود مباراة رسمية أوروبية في التاريخ.
وبذلك تصبح ستيفاني فرابار أول امرأة تقود مباراة في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا.
يذكر ان اليوفي كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب امام دينامو كييف بنتيجة 2-0.
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