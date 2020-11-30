كلب ضال يقتحم مباراة للسيدات وينقض على المهاجمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

إقتحم كلب ضال مباراة ​إنترناسيونال​ و​البرازيل دي فارروبيلا​ في الدوري المحلي للسيدات وانقض على لاعبة ما تسبب بإصابتها.



ودخل الكلب إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، وحاول أخذ الكرة بعيداً عن اللاعبات، قبل أن يبدأ في الركض نحو وسط الملعب حيث واصلت اللاعبات اللعب بشكل طبيعي، وكان فريق إنترناسيونال في صدد تنفيذ هجمة قبل أن يعرقل الكلب إحدى اللاعبات المهاجمات ويسقطها أرضاً.

ووقعت اللاعبة على الأرض وبقيت على العشب لفترة وجيزة ممسكة بساقها ويبدو عليها الألم، لكنها تابعت المباراة بعد أن الإمساك بالكلب وإخراجه من الملعب.

وانتهى اللقاء بفوز إنترناسيونال بخماسية نظيفة.