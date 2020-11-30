- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلب ضال يقتحم مباراة للسيدات وينقض على المهاجمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
إقتحم كلب ضال مباراة إنترناسيونال والبرازيل دي فارروبيلا في الدوري المحلي للسيدات وانقض على لاعبة ما تسبب بإصابتها.
ودخل الكلب إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، وحاول أخذ الكرة بعيداً عن اللاعبات، قبل أن يبدأ في الركض نحو وسط الملعب حيث واصلت اللاعبات اللعب بشكل طبيعي، وكان فريق إنترناسيونال في صدد تنفيذ هجمة قبل أن يعرقل الكلب إحدى اللاعبات المهاجمات ويسقطها أرضاً.
ووقعت اللاعبة على الأرض وبقيت على العشب لفترة وجيزة ممسكة بساقها ويبدو عليها الألم، لكنها تابعت المباراة بعد أن الإمساك بالكلب وإخراجه من الملعب.
وانتهى اللقاء بفوز إنترناسيونال بخماسية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلب ضال يقتحم مباراة للسيدات وينقض على المهاجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.