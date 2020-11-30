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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناتشو: مواجهة شاختار دونيتسك ستكون خاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
كشف مدافع ريال مدريد الإسباني ناتشو فرنانديز عن رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ونشرت صحيفة ماركا الإٍسبانية تصريحات ناتشو التي اتت على الشكل التالي: "من المميز دائمًا أن تعود إلى الملعب الذي يحمل العديد من الذكريات الرائعة فيه، حققنا هُنا بطولاتنا الثالثة عشر، إنه ملعب خاص، وآمل أن يكون هذا الملعب مُحفز لتحقيق الفوز فيه".
وعن إصابة إيدين هازارد، اختتم: "انه لاعب مهم بالنسبة لنا، يعاني المنافسون منه كثيرًا، الحظ لم يحالفه مع الإصابات وأتمنى بأن يتعافى في أقرب وقت لأننا نحتاجه بكامل مستواه".
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