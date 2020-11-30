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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كولون يمدد عقد مدافعه سيستيك حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
أعلن نادي كولون الالماني لكرة القدم، اليوم عن تجديد عقد مدافعه الشاب سافا ارانغيل سيستيك حتى عام 2024.
ووافق المدافع صاحب الـ 19 عاما على تمديد عقده منتصف الشهر الجاري، لكن تم الإعلان عن توقيع العقود اليوم، بعد شارك مع الفريق لاول مرة خلال الفوز المفاجئ على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.
وقال سيستيك:" مباراة السبت كانت حلم وتحولت إلى حقيقة، أشعر بالثقة في نفسي هنا في كولون، وسأواصل تقديم كل ما لدي من اجل مساعدة الفريق ورد الجميل".
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