تورام يتحدث عن ارتباطه بـ مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

تحدث نجم ​بوروسيا مونشنغلادباخ​ ماركوس تورام عن مستقبله وسط ارتباطه بالانتقال إلى ​مانشستر سيتي​.



وخلال تصريحات له، قال تورام: "أنا حاليًا أركز بالكامل بنسبة 100 في المائة مع بوروسيا وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا، كما أنني لم أتحدث إلى أي ناد آخر، لقد مكنني بوروسيا من اتخاذ العديد من الخطوات المهنية، ألعب في دوري أبطال أوروبا وقمت بالانضمام في المنتخب الوطني".

وأضاف: "في غلادباخ لم أتطور كلاعب فحسب، ولكن أيضًا كشخص، وتطورت أكثر، كان بوروسيا الخيار الأفضل لمسيرتي".