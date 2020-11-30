شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاصابة تبعد اوزتونالي عن ماينز 6 اسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020 أعلن نادي ​ماينز​ الألماني لكرة القدم، عن فقدان خدمات نجمه ليفين أوزتونالي لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع؛ بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل ماينز مع هوفنهايم 1-1، في الدوري الألماني (بوندسليغا). وأشار ماينز الذي لم يحقق سوى فوز واحد حتى الآن في الموسم الجاري إلى أن موعد عودة أوزتونالي سيتحدد من خلال مدى استجابته للعلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر الاصابة تبعد اوزتونالي عن ماينز 6 اسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.