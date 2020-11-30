الاتحاد يضع العربية جسرا لاستعادة الهيبة المفقودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صباح اليوم إلى العاصمة الرياض استعدادا لمواجهة الشباب غدا في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

وفي إطار تحفيز اللاعبين للعودة إلى جدة بنتيجة إيجابية، رصدت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية ضخمة للاعبين يتسلمونها بعد المباراة.

ووضعت إدارة النادي تحقيق هذه البطولة هدفا أساسيا، خاصة وأن تحقيقا سيترك أثرا إيجابيا في مسيرة الفريق خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، كما أن العوائد المالية من هذه البطولة وحصد لقبها سيحل العديد من الالتزامات المالية التي تواجهها إدارة النادي.

ويحصل البطل على مبلغ 6 ملايين دولار.

وبجانب الحافز المادي والمعنوي، فإن التتويج سيعيد الاتحاد إلى منصات البطولات بعد أن غاب عنها لمدة موسمين، حيث كان آخر نهائي لعبه الفريق في موسم 2019 حينما خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق التعاون.

إضافة إلى لقب البطولة العربية سيكون فرصة مواتية لتفعيل جانب الاستثمار وجذب الرعاة والشركات التي تستهدف الشباب والأندية الرياضية الجماهيرية في ظل فسخ عدد من الرعاة شراكتهم مع الاتحاد نتيجة تأثر استثماراتهم بجائحة فيروس كورونا.