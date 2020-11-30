ألعاب جديدة باللجان الأولمبية الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أمس الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي »عن بعد»، بحضور ‏نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي.‏ واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي ‏لبحث التعاون الدولي ‏المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضيا والمنظمات الإقليمية ‏والدولية، وأقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين وتعيين عبدالرحمن ‏‏الخشرم مديرا تنفيذيا لها. ‏ وأدرج الاجتماع، القفز الحر والهوكي ضمن ‏‏الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب وأدرج الاجتماع، القفز الحر والهوكي ضمن ‏‏الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية ‏‏الشاطئية الخليجية الثالثة لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة كرة ‏‏القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، ‏‏الدراجات المائية.‏

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