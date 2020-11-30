اختتام سباق رماح للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الرياضة ، الأمير عبدالعزيز بن تركي وحضور رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، تختتم اليوم منافسات سباق رماح للهجن. وتشهد الفترة الصباحية، سباق «الماراثون بكار - حيل» بالإضافة إلى ماراثون قعدان - زمول، فيما ستقام أشواط «رمز زمول مفتوح» وأشواط رمز زمول عام في الفترة المسائية. من جهة أخرى، حققت «شعلة» لمالكها عبدالله محمد الحويطي أفضلية التوقيت في منافسات أمس لمسافة 8 كلم « 8 أشواط حيل - زمول» بعد أن قطعت المسافة بزمن 12:48.331 دقيقة، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الأشواط من الثاني حتى الثامن على التوالي: نجد، ربشة، الذيب، ثمينة، مهلي، مخيفة وحبار. من جهة أخرى، حققت «شعلة» لمالكها عبدالله محمد الحويطي أفضلية التوقيت في منافسات أمس لمسافة 8 كلم « 8 أشواط حيل - زمول» بعد أن قطعت المسافة بزمن 12:48.331 دقيقة، فيما جاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الأشواط من الثاني حتى الثامن على التوالي: نجد، ربشة، الذيب، ثمينة، مهلي، مخيفة وحبار.

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