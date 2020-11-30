الواكد في طريقه للعمل بالنصر

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وعلمت «مكة» أن إدارة النصر عقدت اجتماعات موسعة مع أعضاء شرف النصر الداعمين ونفذت مطالبهم المتمثلة في ضرورة إبعاد الحلافي من المشهد وتعيين عبدالغني لما يتمتع به من انضباطية عالية ورؤية فنية تؤهله لمناقشة المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن الأمور المختصة بشأن الفريق.وأكدت مصادر لـ»مكة» أن الساعات المقبلة ستشهد استقالة مدير الكرة عايض القحطاني، فيما يبرز اسم اللاعب الدولي السابق، عبدالله الواكد لشغل المنصب.
وكانت إدارة النادي فضلت الإبقاء على فيتوريا وتجديد الثقة به حتى نهاية الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان ومن ثم تقييم عمله واتخاذ قرار نهائي حيال بقائه أو رحيله.
من جهة أخرى عاود الفريق الأول تدريباته اليومية بعد إجازة مدة يوم واحد، حيث دشن استعداداته لمواجهة أبها بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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