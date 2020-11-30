شكرا لقرائتكم خبر عبدالغني.. هل هو الطبيب المناسب لمداواة كرة النصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أصل (43 عاما) هي عمره الآن، قضى حسين عبدالغني الذي اعتزل كرة القدم قبل أيام قلائل 25 عاما في الملاعب، منها نحو 14 عاما في ناديه الأصلي الأهلي، ونحو 8 سنوات قضاها في النصر، فيما لعب موسما واحدا في ثلاثة أندية وهي: نوشاتل السويسري وفيريا البرتغالي وأحد، قبل أن يعود للأهلي مجددا ويختتم مشواره كلاعب.

وقبل 45 يوما فقط وتحديدا في 15 أكتوبر من 2020 الحالي أعلن عبدالغني اعتزاله، دون تحديد لوجهته المقبلة في الحقل الرياضي وتحديدا كرة القدم، في إشارة إلى أن ناديه الأهلي لم يضعه ضمن خططه من حيث الاستفادة من خبراته العريضة في مجال التدريب أو الإدارة، رغم الثناء المستمر من المدير الفني الحالي لفريق الأهلي، الصربي فلادان ميلويفتش، على عبدالغني كواحد من بين الذين يجيدون فهم طريقته ويؤدون بأسلوب مميز في المباريات، خاصة خلال قيادته الفريق إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، قبل خروجه من البطولة على يد النصر.

ضربة معلم أم..؟

للمرة الثانية، استفاد النصر من عدم تقييم الأهلي للاعب عركته الملاعب، فبعد أن احتضنه كلاعب في فترة سابقة، أعلن أمس تعيينه مديرا تنفيذيا لكرة القدم في النادي.

وجاءت الخطوة عقب قبول إدارة النصر استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصب المشرف العام على الفريق، والتي جاءت نتيجة تردي أوضاع الفريق وتعرضه إلى هزائم متتالية، بينهما هزيمتان قاسيتان من الند التقليدي الهلال خلال 5 أيام، الأولى في الدوري بنتيجة 2 - 0 والثانية انتهت بخسارة أغلى البطولات وتتويج الهلال بطلا نتيجة فوزه 2 - 1.

هل هو الرجل المناسب؟

خبرة عبدالغني العريضة في الملاعب (25 عاما) كرقم قياسي خاص به على مستوى كرة القدم السعودية وبعض الدوريات العربية والخليجية والآسيوية، تقول إن اختيار إدارة النصر له للقيام بهذه المهمة صادف من يستحقه، كون منصبه سيفيد اللاعبين كثيرا، إلا أن الخبرة الإدارية قد لا تجعل منه الرجل المناسب في المكان المناسب، وخاصة أن الهزيمة الأخيرة أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قادت بعض رجالات النصر إلى التصريح بأن قلة الخبرة الإدارية هي واحدة من سبب إضعاف فريق كرة القدم.

أبرز مهام المدير التنفيذي

إشراف كامل على الفريق الأول

تعيين جميع الأجهزة بالفريق الأول وتوزيع مهامها ومتابعة عملها ومناقشتهاl حلقة وصل مع مجلس الإدارةl التنسيق مع مدير الفريق بشكل يومي لتطوير العملl التواصل مع إدارة الاحتراف

وضع التصور للفريق من احتياجات واستقطابات جديدة، وإنهاء عقود وإعارات وتجديد عقود

خبرات عبدالغني اللاعب