شكرا لقرائتكم خبر استقرار حالة خيمنيز بعد كسر جمجمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر نادي وولفرهامبتون بيانا حول حالة مهاجمه المكسيكي، راؤول خيمنيز، الذي تعرض لكسر في الجمجمة خلال مباراة الفريق التي فاز فيها على أرسنال 2 - 1 أمس الأول، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي

وذكر وولفرهامبتون في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، «راؤول الآن في حالة مستقرة بعد أن أجرى عملية جراحية في مستشفى بلندن، وهو الآن يخضع للراحة، كما أنه سيكون تحت الملاحظة لأيام قليلة بينما يبدأ عملية تعافيه».

وتابع «النادي يود أن يوجه الشكر للطاقم الطبي بنادي أرسنال، ومساعدي الهيئة الصحية وطاقم المستشفى والجراحين، الذين قدموا مساعدة كبيرة من خلال سرعة رد فعلهم واستجابتهم المبكرة».

وقد تعرض خيمنيز للإصابة من خلال اصطدامه بمدافع أرسنال ديفيد لويز بعد 5 دقائق على انطلاق المباراة ليخرج من الملعب إلى المستشفى، حيث لم يكن قادرا على التحرك.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.