8 فرق تداعب التأهل لدور الـ16 لأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدور الصراع حاليا على المقاعد العشرة المتبقية في الدور الثاني، بعدما أسفرت الجولات الأربع الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن تأهل 6 فرق إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين.

ورغم بلوغه نهائي البطولة في الموسم الماضي، لن يكون باريس سان جيرمان من الفرق التي يمكنها بلوغ الدور الثاني عبر هذه الجولة، نظرا لاشتعال المنافسة بين باقي فرق المجموعة الثامنة التي تقام مبارياتها غدا.

ولم تكن مسيرة سان جيرمان في دور المجموعات هذا الموسم على ما يرام، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام لايبزج الألماني.

ويحل سان جيرمان ضيفا غدا على مانشستر يونايتد الإنجليزي متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويبرز مانشستر يونايتد ضمن الفرق الثمانية التي يمكنها حسم التأهل من خلال هذه الجولة، حيث يحتاج للتعادل فقط لضمان التأهل للدور الثاني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة يحل لايبزج صاحب المركز الثالث بفارق هدف واحد خلف سان جيرمان ضيفا على اسطنبول باشاك شهير التركي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة يستضيف ليفربول الإنجليزي أياكس الهولندي اليوم.

ورغم خسارته أمام أتالانتا الإيطالي 0 - 2 في الجولة الماضية، يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين أمام أياكس وأتالانتا الذي يستضيف ميتييلاند الدنماركي صاحب المركز الأخير بلا رصيد.

ويحتاج ليفربول لنقطة في مباراة اليوم ليضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام ميتييلاند.

ويتطلع أتالانتا للفوز على ميتييلاند الدنماركي لتدعيم فرص تأهله.

وفي المجموعة الثانية لن يكون أمام إنتر ميلان الإيطالي سوى تحقيق الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم، إذا أراد الحفاظ على فرصه الضعيفة في التأهل.

ويتذيل الإنتر المجموعة برصيد نقطتين فقط، فيما يتصدرها مونشنجلادباخ برصيد 8 نقاط مقابل 7 نقاط لريال مدريد الإسباني و4 نقاط لشاختار دونيتسك الأوكراني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة يحل الريال ضيفا على شاختار دونيتسك. ويعود المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف الريال ولكن الفريق سيفتقد جهود المدافع العملاق سيرخيو راموس، وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وفالفيردي ولوكا جوفيتش وإيدن هازارد.

وفي المجموعة السادسة يستضيف بوروسيا دورتموند المتصدر برصيد 9 نقاط لاتسيو الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويستطيع الفريقان التأهل معا بشرط تعثر كلوب بروج البلجيكي أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي، حيث يحتل بروج المركز الثالث برصيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة لزينيت في المركز الأخير.

ويحظى بايرن ميونخ الألماني حامل لقب البطولة بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولى، حيث حقق الفوز في المباريات الأربع الأولى له وحصد 12 نقطة، ولكن مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (5 نقاط) يستطيع مرافقته للدور الثاني إذا حقق الفوز عليه اليوم، وفشل لوكوموتيف موسكو الروسي (3 نقاط) في الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي (نقطة واحدة) في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويسعى أتلتيكو للثأر من بايرن الذي فاز عليه 4 - 0 في الجولة الأولى.

وفي المجموعة الخامسة يلتقي أشبيلية الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي غدا في صراع على صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما، فيما يلتقي كراسنودار الروسي مع رين الفرنسي.

ويتطلع بورتو البرتغالي إلى مرافقة مانشستر سيتي من المجموعة الثالثة عندما يلتقيان اليوم، فيما تجمع المباراة الأخرى بين مارسيليا الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني.

ويسعى برشلونة الإسباني الذي تأهل فعليا للدور الثاني للفوز على مضيفه فيرنكفاروش المجري غدا، لضمان صدارة المجموعة السابعة، فيما يستضيف يوفنتوس الذي تأهل أيضا للدور الثاني، دينامو كييف الأوكراني.