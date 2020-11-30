المنتخب الإماراتي ينهي علاقته مع بينتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الأول، الكولومبي لويس بينتو، بعد 5 أشهر من توليه المهمة.

وقال رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي يوسف حسين في مؤتمر صحفي أمس «إن الاتحاد أنهى عقد بينتو الذي كان من المفترض أن يقود الفريق فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023».

وأضاف «لم تكن هناك مشاكل تتطلب تدخلنا كما تردد في الفترة الأخيرة، ولكن المدرب كان يحتاج لوقت أطول لمزيد من العمل، وبالتالي العمل لوقت قصير وتحت ضغوط هائلة يخلق حالة من التوتر، وقمنا بعمل تقييم للوضع كلجنة للمنتخبات وكجهاز فني، ورأينا أن انتهاء العلاقة بشكل ودي سيكون أفضل الحالات».

وقال «المدرب الجديد سيكون من الذين قاموا بالتدريب في الدوري الإماراتي ونتمنى أن يتقبل الشارع الكروي الوضع ويساعدنا في بناء المرحلة المقبلة، وكاتحاد نتحمل المسؤولية كاملة عما حدث ويحدث».

من جانبه أكد بينتو على أنه كان يهدف لتقديم الكثير لكرة القدم الإماراتية، لكنه لم يوفق لأسباب عديدة كان أهمها فترة التوقف الطويلة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «إن فترة العمل كانت قصيرة ومضغوطة للغاية، خاصة مع موقف المنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023»، مؤكدا على أن كل تلك الظروف حالت دون نجاحه في تقديم شيء جديد للكرة الإماراتية.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية قد ذكرت أمس أن المدير الفني السابق للجزيرة، الهولندي تين كات، والمدير الفني السباق للعين، الكرواتي زوران ماميتش، مرشحان لتدريب الفريق خلفا لبينتو.